"متى ستتزوجين؟".. نجل أصالة يضع شقيقته فى موقف محرج (فيديو)
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:34 م
ياسمين عباسطباعة
أحرج "أدم"، نجل الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان، شقيقته شام الذهبي، موجهًا لها سؤالا: "متى ستتزوجين؟".
وأجابت "شام"، خلال لقائها ببرنامج "ذا إنسايدر بالعربي" المذاع على فضائية "دبي"، قائلة: "والله ما بعرف، إن شاء الله يارب أتجوز قريب، وأعمل عيلة حلوة، وأجيب ولاد".
وعندما سألتها مذيعة البرنامج، قائلة: "يعني رح نسمع خبر زواجك عن قريب؟"، لترد "شام" قائلة: "والله ما فيه حدا اتقدملي".
يذكر أن شام الذهبي، نجلة الفنانة السورية أصالة، كانت انفصلت عن زوجها المصري أحمد جوهر. شاهد
وأجابت "شام"، خلال لقائها ببرنامج "ذا إنسايدر بالعربي" المذاع على فضائية "دبي"، قائلة: "والله ما بعرف، إن شاء الله يارب أتجوز قريب، وأعمل عيلة حلوة، وأجيب ولاد".
وعندما سألتها مذيعة البرنامج، قائلة: "يعني رح نسمع خبر زواجك عن قريب؟"، لترد "شام" قائلة: "والله ما فيه حدا اتقدملي".
يذكر أن شام الذهبي، نجلة الفنانة السورية أصالة، كانت انفصلت عن زوجها المصري أحمد جوهر. شاهد