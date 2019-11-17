تكريم وفاء عامر فى افتتاح مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف

انتهت افتتاحية الدورة الـ 24 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، والذي يقام في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الفترة مابين 16 إلى 22 نوفمبر الحالي.



وبدأت مراسم حفل الافتتاح في مسرح محمد الخامس، وتحت رئاسة دكتور عبدالحق منطرش، رئيس المهرجان.



وتم تكريم النجمة المصرية وفاء عامر، والتي تشارك أيضا كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية.



كما تم تكريم الممثلة المغربية بشرى أهريش، والمخرج المغربي الكبير داود أولا السيد، وتم أيضا تكريم سينما الكوت ديفوار كضيف الشرف لهذه الدورة.



وصعدت فرقة "أواني" من ساحل العاج وقدمت عرض غنائي بعنوان "أفريقيا"، وقد تفاعل معه جميع الحاضرين.



و في نهاية الحفل تم عرض فيلم "الجوكر 2019"، للمخرج لورنس سير كفيلم افتتاح هذه الدورة.