ضبط 1640 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالمنيا

نجحت حملة أمنية مكبرة ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا وأجهزة البحث الجنائي ومباحث مكافحة المخدرات ومباحث المرور وشرطة المرافق في ضبط 1640 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية مختلفة و5 قطع سلاح ناري غير مرخصة وقضية مخدرات و246 مخالفة مرافق عامة وتحرير 3 آلاف و983 مخالفة مرورية.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام في ضبط 1640 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية مختلفة منها أحكام جنائية وأحكام حبس جزئي ومستأنف وأحكام غرامات مالية فتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كما نجحت أجهزة البحث الجنائي ومباحث مكافحة المخدرات بإشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، في ضبط 5 قطع سلاح ناري غير مرخصة "فرد خرطوش" محلي الصنع وقضية مخدرات حيث تم ضبط 50 جرام حشيش قبل بيعها وترويجها فتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.



وتمكنت مباحث المرور بإشراف العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمنيا، من تحرير 3 آلاف و983 مخالفة مرورية منها مخالفات سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة وضبط سيارات أجرة لعدم التزامها بخطوط السير وتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.



وضبطت شرطة المرافق بالمحافظة 246 مخالفة مرافق عامة متنوعة منها مخالفات باعة جائلين ومخالفات التعدي على حرم الطريق العام ووجود تشوينات مواد بناء ومخلفات هدم ومخالفات مطاعم ومقاهي وورش صناعية ومحلات تجارية.



في ذات السياق تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 306 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" والتي بدأت من يوم 11 نوفمبر وتستمر حتى 25 من نفس الشهر الجاري؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



ونجحت الحملة والتي ضمت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة التسع مدعومة بقوات قتالية تحت إشراف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بإزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية و207 مباني مخالفة على أراضي أملاك الدولة.



وأكد محافظ المنيا أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة، بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، وحالات التقنين الحاصلة على أذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة، بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظ.