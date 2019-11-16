قنديل يكشف كيف تنعكس زيارة السيسي للإمارات على مصر؟

تحدث الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، عن انعكاس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإمارات على مصر، قائلًا إن علاقة مصر والإمارات فيها تكامل وظيفي، ولا تصطدم بدول أخرى.



وأوضح قنديل، خلال لقائه على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد الإماراتي ليس الأكبر في المنطقة الخليجية، لكن الإمارات صاحبة أوسع استثمارات في العالم، بأعلى من الصندوق السعودي والقطري، وتأتي رقم 2 في تعداد أكبر 10 صناديق في العالم، بعد صندوق المعاشات النرويجي.



ولفت إلى أن مصر تتميز بموارد بشرية واقتصاد متنوع، موضحا أن الاقتصاد الإماراتي يعتمد على الاستثمارات، ومن الأولى أن تسكن هذه الاستثمارات بلدًا عربيًا.



وأكد أن هناك تطابق في الرؤى بين مصر والإمارات، وعلى عكس البيانات الخليجية، التي تمتاز في بياناتها بالحديث عن الخطر الإقليمي، وإذا اضطرت للتوضيح تقرن خطرين الخطر الإيراني والتركي، حيث تميل معظم الدول العربية الأخرى للتخفيف من الإشارة للخطر التركي، والإمارات كانت واضحة في التحذير من الخطر التركي، خاصة العدوان على سوريا.

