مدير المنتدى العربي الأوروبي يفضح أكاذيب الإخوان عن ملف حقوق الإنسان

كشف أيمن نصري، مدير المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في جنيف، حقيقة ما يروجه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من فشل مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.



وقال نصري، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه على عكس ما يروجه الإخوان بأن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، فالحقيقة أن 110 دول من بين 136 دولة أثنت على جهد الدولة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.



ولفت إلى أن 23 دولة من إجمالي 136 انتقدوا حقوق الإنسان في مصر، موضحًا أن هذه الدول ليست على خلافات سياسية مع مصر، وإنما نتيجة صورة مشوهة، وتأثرهم بتقارير هيومن رايتس ووتش، بعكس تركيا وقطر التي ظهرت خصومتهم، كما أن مندوب ألمانيا تحدث بلهجة جانبته الصواب.



وأردف: "مصر حققت نجاح كبير بنسبة 82% في مجلس حقوق الإنسان بجنيف من خلال الرد على توصيات المجلس، حيث نفذت مصر 246 توصية لكن هناك توصيات جديدة"، لافتا إلى أن معظم التوصيات صبت في مصلحة الدولة.

