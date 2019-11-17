الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فيتامينات نحتاجها فى فصل الشتاء

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:38 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
طباعة
في فصل الشتاء، يصبح جسم الإنسان ضعيفًا، ويؤثر عليه التغير الحاد في الطقس وانخفاض ساعات النهار ودرجات الحرارة المنخفضة في الليل والرياح الباردة، فضلا عن الرطوبة التي تؤثر سلبًا على المناعة وتثير تفاقم الأمراض المزمنة.

ومن الممكن أن يؤدي كل هذا ليس فقط إلى مزاج سيئ، ولكن أيضًا إلى عواقب أكثر خطورة مثل نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز العصبي.

كما أن نقص الفيتامينات للأطفال والرياضين وحتى المدخين يؤثر على "الشعر، والجلد، والأظافر"، بالإضافة إلى بعض التقلبات المزاجية المتكررة أو حتى الاكتئاب؛ لذلك إليك بعض الفيتامينات التى نحتاجها فى فصل الشتاء:-

• فيتامين ج
إنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي تشارك في عمليات التمثيل الغذائي وردود الأكسدة في الجسم، ويحسن الرفاهية ويعزز المناعة وعدم وجوده هو سبب عدم القدرة على مكافحة الالتهابات التنفسية الفيروسية.

• فيتامين C
يساعد على إزالة النحاس والزئبق من الجسم، وخاصة السموم، ومع ذلك، فإنه لا يتراكم ولا يتم تصنيعه في الجسم، وهذا هو السبب في أنك تحتاج إلى تناوله باستمرار، وأفضل مصادر الشتاء لفيتامين C هي "النبق البحري والفلفل الأحمر الحلو والساخن والقرنبيط الملفوف"، بالإضافة إلى ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت.

• فيتامين ب
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب في الجسم إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي، حيث يحافظ هذا الفيتامين على المستوى الضروري لخلايا الدم البيضاء في الدم وتكون مسؤولة عن التركيب الهيكلي للدم، كما يعتمد المظهر الصحي للجلد والشعر أيضًا على وجود فيتامين ب، ويمكن تجديده عن طريق تناول الدواجن والخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات والحبوب.

• فيتامين أ
أمر بالغ الأهمية للبصر والمناعة، ويعتبر القرع البرتقالي الفاتح والجزر من المصادر الممتازة من أجل الحصول عليه، كما يوجد هذا الفيتامين في الكبدة والزبدة والجبن والبيض.

• فيتامين e
هو أقوى مضادات الأكسدة في الطبيعة، وعلى عكس فيتامين أ، فيتامين E لا يتراكم بشكل جيد في الجسم؛ لذلك من الصعب تخزينه، ومن المهم التأكد من الحصول عليه عن طريق تناول المكملات الغذائية والزيوت النباتية وعباد الشمس وبذور الكتان والذرة والزيتون واللوز.

• فيتامين د
هو أيضا فيتامين أساسي مطلوب لفصل الشتاء، وعادة ما نحصل عليه من خلال تعريض الجلد لأشعة الشمس، ونادرًا ما يحتاج الجسم إلى تجديد هذا الفيتامين، ومع ذلك في فترة الشتاء، هناك انخفاض في النشاط الشمسي ويقضي الناس وقتًا أقل في الهواء الطلق، لذلك يجب تجديد مستوى فيتامين (د).

وهو ضرورى في أي عمر، لأنه لا يساعد فقط على امتصاص الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام ولكن أيضًا يمنع الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كذلك هو مقوى للمناعة، ومُضاد للأورام والاكتئاب، ويمكن الحصول عليه من خلال الزبدة والكبدة والسمك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 فيتامينات تحتاجها الأم في فترة الحمل والولادة

10 مشروبات طبيعية لتقوية الجهاز المناعي

تعرف على فوائد الفواكه المختلفة لجسم الإنسان

كيف تحمى نفسك من أمراض الشتاء؟

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

إسقاط قيد 3 آلاف عضو بنقابة المحامين

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل بيع أصول "شل" النفطية فى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

للمصريين والأجانب.. 5 أنواع لعقود العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة

منذ ساعة

الرئيس السيسى يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة العشرين

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

الرئيس السيسى يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة العشرين

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

باحثون يتوصلون إلى طريقة لمكافحة انتشار فيروس غرب النيل

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

عوامل تساعد المرأة للتخلص من الهبات الساخنة

دراسة: الأمية تضاعف احتمالات الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

فيفا: "كريم بنزيما" يلعب لمنتخب الجزائر في حالة واحدة

الهند تطلق صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رؤوس نووية

بالفيديو.. "بعد شائعة وفاته"عادل إمام في كواليس مسلسله الجديد

في يوم التسامح العالمي.. "الطيب" يدعو العالم للعمل على نشر قيمه

منوعات

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

طفل عمره 9 سنوات يحصل على درجة علمية جامعية

"إيرباص": إنتاج طائرة لا تصدر انبعاثات الكربون عام 2030

فى اليوم العالمي للتسامح.. "الناس لا يولدون لكي يكرهوا"

كشكول

عميد لغة عربية الأزهر للخريجين: افتخروا بأنفسكم فأنتم خريجى كلية الأفذاذ

"الفيومى" يناقش استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

ننشر رابط التسجيل لتولى منصب رئيس أو مساعد لجان شهادة الثانوية الأزهرية

10 شروط لتولى منصبى رئاسة ومساعد لجان شهادة الثانوية الأزهرية 2020

إسلام سياسي

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

قصة رجل عصابات أمريكي متهم بتمويل داعش

تقرير يكشف تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب فى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

سوهاج للآلات الشعبية تتألق في احتفالية معبد أبيدوس

البيت الفني يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة

"الفوائد العلاجية لأعشاب الصحراء".. ورشة بالقافلة الثقافية بمطروح

"لدغات حميمية".. ديوان جديد لـ إيمان ماجد عن دار الأدهم

صفحتنا ع الفيس بوك