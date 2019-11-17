فيتامينات نحتاجها فى فصل الشتاء

في فصل الشتاء، يصبح جسم الإنسان ضعيفًا، ويؤثر عليه التغير الحاد في الطقس وانخفاض ساعات النهار ودرجات الحرارة المنخفضة في الليل والرياح الباردة، فضلا عن الرطوبة التي تؤثر سلبًا على المناعة وتثير تفاقم الأمراض المزمنة.



ومن الممكن أن يؤدي كل هذا ليس فقط إلى مزاج سيئ، ولكن أيضًا إلى عواقب أكثر خطورة مثل نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز العصبي.



كما أن نقص الفيتامينات للأطفال والرياضين وحتى المدخين يؤثر على "الشعر، والجلد، والأظافر"، بالإضافة إلى بعض التقلبات المزاجية المتكررة أو حتى الاكتئاب؛ لذلك إليك بعض الفيتامينات التى نحتاجها فى فصل الشتاء:-



• فيتامين ج

إنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي تشارك في عمليات التمثيل الغذائي وردود الأكسدة في الجسم، ويحسن الرفاهية ويعزز المناعة وعدم وجوده هو سبب عدم القدرة على مكافحة الالتهابات التنفسية الفيروسية.



• فيتامين C

يساعد على إزالة النحاس والزئبق من الجسم، وخاصة السموم، ومع ذلك، فإنه لا يتراكم ولا يتم تصنيعه في الجسم، وهذا هو السبب في أنك تحتاج إلى تناوله باستمرار، وأفضل مصادر الشتاء لفيتامين C هي "النبق البحري والفلفل الأحمر الحلو والساخن والقرنبيط الملفوف"، بالإضافة إلى ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت.



• فيتامين ب

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب في الجسم إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي، حيث يحافظ هذا الفيتامين على المستوى الضروري لخلايا الدم البيضاء في الدم وتكون مسؤولة عن التركيب الهيكلي للدم، كما يعتمد المظهر الصحي للجلد والشعر أيضًا على وجود فيتامين ب، ويمكن تجديده عن طريق تناول الدواجن والخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات والحبوب.



• فيتامين أ

أمر بالغ الأهمية للبصر والمناعة، ويعتبر القرع البرتقالي الفاتح والجزر من المصادر الممتازة من أجل الحصول عليه، كما يوجد هذا الفيتامين في الكبدة والزبدة والجبن والبيض.



• فيتامين e

هو أقوى مضادات الأكسدة في الطبيعة، وعلى عكس فيتامين أ، فيتامين E لا يتراكم بشكل جيد في الجسم؛ لذلك من الصعب تخزينه، ومن المهم التأكد من الحصول عليه عن طريق تناول المكملات الغذائية والزيوت النباتية وعباد الشمس وبذور الكتان والذرة والزيتون واللوز.



• فيتامين د

هو أيضا فيتامين أساسي مطلوب لفصل الشتاء، وعادة ما نحصل عليه من خلال تعريض الجلد لأشعة الشمس، ونادرًا ما يحتاج الجسم إلى تجديد هذا الفيتامين، ومع ذلك في فترة الشتاء، هناك انخفاض في النشاط الشمسي ويقضي الناس وقتًا أقل في الهواء الطلق، لذلك يجب تجديد مستوى فيتامين (د).



وهو ضرورى في أي عمر، لأنه لا يساعد فقط على امتصاص الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام ولكن أيضًا يمنع الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كذلك هو مقوى للمناعة، ومُضاد للأورام والاكتئاب، ويمكن الحصول عليه من خلال الزبدة والكبدة والسمك.