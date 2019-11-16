إحياء الفلوكلور الشعبى المصرى فى بيت السنارى

نظم بيت السنارى الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "الفلوكلور الشعبي المصري"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري، بمقر البيت بالسيدة زينب.



ويضم الحفل مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية النابعة من البيئة وجمالها، وسير الحكايات التي تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة في حياة المصريين.



ويحيي الحفل الفنانة شيماء عبدالعليم النوبي الشهيرة بـ"شيماء النوبي" وهي من محافظة الأقصر، بدأت مسيرتها في سن صغيرة، وصنفت كأول مبتهلة مصرية لكونها المرأة الوحيدة التي تبتهل في عالم اقتصر على الرجال، التحقت بأكثر من فرقة وقدمت حفلات عديدة داخل مصر وخارجها، وشاركت في مهرجانات مع الشيخ زين محمود بعد أن تعلمت على يديه السيرة الهلالية والموال القصصي وتمكنت من الفلوكلور الشعبي.



ويأتي الحفل في ظل الاهتمام بالتراث الشعبي الذي يتكون من عادات الناس وتقاليدهم، وما يُعبرون عنه من آراء وأفكار يتناقلونها جيلًا بعد جيل، وهو استمرار للفولكلور الشعبي كالحكايات الشعبية، والأشعار والقصائد المتغنى بها، والقصص البطولية، والأساطير، ويشتمل على الفنون والحرف، وأنواع الرقص واللعب، والأغاني، والحكايات الشعرية للأطفال، والأمثال السائدة والألغاز، والاحتفالات والأعياد.