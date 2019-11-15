شاهد.. تعليق شيرين عبدالوهاب على معجب يلاحقها فى كل البلاد

كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب، سر المعجب العالمي بها، الذي يحضر كل حفلاتها، وينتقل وراءها في كل الدول التي تسافر إليها.





وقالت "شيرين"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنها كانت تراسل ماكيير عرفها عليه، وهو من سويسرا لولا يفوت حفل لها.



