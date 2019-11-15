شاهد.. تعليق شيرين عبدالوهاب على معجب يلاحقها فى كل البلاد
الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:26 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب، سر المعجب العالمي بها، الذي يحضر كل حفلاتها، وينتقل وراءها في كل الدول التي تسافر إليها.
وقالت "شيرين"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنها كانت تراسل ماكيير عرفها عليه، وهو من سويسرا لولا يفوت حفل لها.
وأضافت شيرين:" بيجيب لي أحلى وأغلى أنواع الشيكولاتة، بيعاملني كطفلة، وأنا بأضعف قدام حبه، وقدمته على المسرح عشان الناس تعرفه ولو محتاج مساعدة يساعدوه".