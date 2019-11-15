حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

أكد المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم" المنتجة لمسلسل "فالنتينو"، أن صحة الزعيم عادل إمام، بخير تماما ولا صحة للشائعات التي أثيرت مؤخرا بتدهور صحته.



وقال "تحسين"، في تصريح لـ"الدستور"، إن ما حدث مؤخرًا هو أن هناك حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشر أخبارًا عن تدهور حالته الصحية، وروج لهذا الكلام غير الحقيقي، الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية.



وأوضح أن الزعيم يصور أحداث المسلسل بشكل طبيعي للغاية، وانتهى من تصوير حوالي 85 % من مشاهده، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة؛ لعرضه في شهر رمضان المقبل.



مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.