باب النيابة مفتوح.. تركي آل شيخ يحذر متابعيه على مواقع التواصل

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تغريدة؛ من خلال حسابه الشخصي عبر "تويتر"، حذر فيها المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي من المساءلة القانونية.



وكتب "آل الشيخ" قائلًا: "من اللحظة دي أي أحد راح يتجاوز أو يشتكي في وسائل التواصل بنتخذ فيه الإجراءات القانونية، باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم، أما الدراما والتأليف والإساءة ومحاولة تشويه العمل غير مقبولة ولن نسكت عنها ولن نأخذها بعد اليوم في حسبان!".



ووعد تركي آل الشيخ فى وقت سابق بضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في شهر يناير المقبل للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه ينتظر تلقي إشارة من رئيس الأحمر محمود الخطيب ومجلس إدارته.