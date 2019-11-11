البابا ثيؤدوروس: الكنائس لن تنقسم حول أزمة "أوكرانيا"

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، لقاء البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لكنيسة الروم الأرثوذكس، مع قناة التلفزيون اليوناني RIK، أثناء زيارته الرعوية الحالية إلى قبرص.



وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، إن البابا ثيودروس الثانى، بدأ اللقاء قائلا: "لقد اتخذنا قرارًا صعبًا ، صعب جدًا".



وأضاف البابا في لقائه: "أقول للبطريركي كيريل بطريرك موسكو لن أتوقف عن ذكره في الذبتيخا، كما يقول رئيس أساقفة قبرص الحكيم، ليس هناك إجراء لقطع ذكر رؤساء الكنائس، وخاصة البطريركية المسكونية".



وتابع البابا ثيؤدورس: "البطريركية المسكونية كنيسة قبرص والرئاسات البطريركية الخمس Pentarchy، دعمت مسار الكنيسة كلها، وكذلك مسار الكنائس الأحدث.. وعلى صعيد آخر جاء القرار بعد الكثير من الصلاة والحكمة، بعد أن تمت مناقشته مع جميع رؤساء كهنة بطريركيتنا".



وأكمل: "بمجرد أن يعترف بطريرك الإسكندرية بالكنيسة المستقلة في أوكرانيا، أي المنشور (توموس) الذي قدمته بطريركيتنا المسكونية ككنيسة الأم، فأنت تعلم أن حل المشكلة بدأ، وهي مشكلة تثير قلق كنيستنا".



واستطرد: "لا لن ننقسم! وأعتقد أنه بعد تدخلي، بعد البطريركية المسكونية، ستتبع كنائس أخرى، وفي النهاية، سنجلس مع بعضنا، خوفًا من الله وحبنا لحل المشكلة"، مضيفًا: "الكنيسة التي تريد بالحكم الذاتي Autocephaly يجب أن تحصل عليه، ومن تلقاء أنفسهم وسيرون أنه لا فرق".



وفي سؤال حول ما نُشر في موقع Romfea.gr على أنه يَحظر ذكر متروبوليت كييف Epifanios في ليماسول، شدد بطريرك الإسكندرية بلطف على ذلك، بقوله: "لا أستطيع الإجابة عليك، لأنني يجب أن أناقشه أولاً مع صاحب الغبطة خريسوستوموس".



