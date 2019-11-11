نشوى مصطفى تتحدى متابعيها بصورة لـ3 نجوم: مين دول؟

شاركت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها صورة قديمة تجمعها بالفنانة رانيا يوسف والفنان أحمد سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وعلقت نشوى على الصورة: "لقيت الصورة دي بقالها سنين كتير لو شطار تقولوا مين دول؟ مسابقة".



يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى مسلسل "الشريط الأحمر" في رمضان 2018، ومسلسل "البشارة" الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية "سيلفي مع الموت" عام 2017.