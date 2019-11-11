حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 11 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تشعر بالحاجة لجذب الانتباه، وتفضل أن يكون عملك حرًا ومستقلًا، ما يدفعك إلى التعرف إلى أناس جدد وطرح أفكار أكثر ليونة.



عاطفيًا: إذا كنت مرتبطا تُشغَل بتحسين أوضاعك الشخصية، وقد تفكر في الهجرة أو ترميم منزل أو تفرح بولادة طفل.



صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في تناول الأطعمة المضرة، فأنت معرض للسمنة بسرعة بسبب نوعية جسمك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.