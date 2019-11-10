"قومي المرأة" ببني سويف يكرم أول مايسترو سيدة تقود فرقة موسيقية

كرمت نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الأحد، إيمان جنيدي أول مايسترو سيدة مصرية صعيدية تتولى قيادة فرقة موسيقية في مصر والوطن العربي، بعد أن تم تكريمها من قبل في مهرجان تكريم المرأة المصرية بدار الأوبرا، وتم وضع اسمها في موسوعة أعدتها دار الأوبرا المصرية.



كما قام المجلس بتكريم الفنانة التشكيلية والنحاتة سالى جمال خليل، الحاصلة على كلية تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة القاهرة فرع الفيوم والتى شاركت في العديد من معارض وزارة الثقافة وقصر ثقافة بنى سويف مؤخرا، وحصلت على عدة جوائز على مستوى الجامعات بالجمهورية، وشاركت في معرض رسايل بالمركز الثقافى والفنى التابع للشؤون الخارجية 2009، كما شاركت فى صالون الشباب بقصر الفنون بدار الأوبرا 2010، وفي معرض انتى أقوى بقصر بنى سويف 2018، وبمعرض ملتقى فنانى بنى سويف 2019، ولديها مقتنيات لدى أفراد ومؤسسات تصوير زيتى وتصوير ضوئي وأعمال نحت ولوحات ديكور.



وقالت نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن التكريم جاء من حرص من المجلس القومي للمرأة، وإلقاء الضوء على النماذج النسائية الناجحة في العديد من المجالات.