شافكي المنيري تحيي ذكرى ميلاد ممدوح عبدالعليم

أحيت الإعلامية شافكي المنيري، ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وقالت "شافكي"، في تغريدتها: "10 نوفمبر كل ذكري حلوة كانت مع أجمل وأغلى الناس عيد ميلادك يتجدد بحب الناس ودعوات من القلوب بكل الخير والمحبة عيدك ذكري الاحترام والمحبة سلامًا عليك يا أغلي الناس".



وكانت شافكي المنيري، قد احتفلت مؤخرًا بتوقيع كتابها "أيام في بيت المحترم"، والذي استعرضت فيه ذكريات أول لقاء جمع بينها وبين الفنان الراحل، ورسالة ابنته الأولى له بعد رحيله، كما استعرضت فيها أهم ذكريات وكواليس أعماله الفنية والتي لايعرفها الجمهور عنه، وأطلقت عليه اسم "أيام في بيت المحترم".



يذكر أن الفنان ممدوح عبدالعليم ولد في 10 نوفمبر، ورحل عن عالمنا بشكل مفاجئ خلال أدائه بعض التمارين الرياضية، وتوفى في 5 يناير 2016عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.