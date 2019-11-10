"كتابات أدبية حول تكاتف الشعب المصرى" بثقافة الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة تحت عنوان "كيف نحمى أنفسنا من أمراض الشتاء" ببيت ثقافة 26 يوليو بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها الدكتورة مريم منير عن كيفية الوقاية من أمراض الشتاء وزيادة المناعة عن طريق التغذية السليمة وممارسة الرياضة والنوم الجيد، بالإضافة إلى تناول السوائل بكثرة والابتعاد عن التدخين، وعدم التسرع فى إعطاء المضادات الحيوية لتأثيرها على المناعة.



وعقد بيت ثقافة رشدي ندوة بعنوان "كتابات أدبية حول تكاتف الشعب المصري" قدمها الشاعر محمد رطيل، تحدث خلالها المؤرخ إبراهيم عناني عن تاريخ البحرية المصرية ودورها في حرب أكتوبر المجيدة، تلا ذلك تقديم فقرات فنية تنوعت بين الشعر والغناء بحضور المؤرخ الفني عصام محمود، واختتم اليوم بتكريم المؤرخ عناني من قِبل الشاعر محمد رطيل، كما تم تكريم المستشار محمد الحكيم، نجل الراحل الكبير إسماعيل الحكيم وعدد من الشعراء والأدباء.



وأقام البيت ورشة تصميم لوحات سترينج أرت رسم بالمسامير والخيوط تدريب مسئول نادي المرأة، بينما استكملت ثقافة المرأة بالفرع ورشة المشغولات الجلدية، قامت خلالها المدربة منى التابعي بتدريب السيدات على كيفية تصميم محفظة رجالى، ومن المقرر أن تستمر تلك الورشة حتى 11 نوفمبر الجاري.