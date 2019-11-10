يارا تُبرز جمالها فى أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية يارا، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "يارا" بإطلالة طبيعية أنيقة، مرتدية فستانا مكشوفا منقوشا بالرسومات من اللون الأزرق، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجا خفيفا أبرز جمال ملامحها.



وعلقت "يارا" على الصورة، قائلة: "ويبقى الأمل... بأنّ أجمل الكلمات لم تُكتب بعد.. وأنّ أجمل الأحلام تلك التي لم تتحقّق بعد.. وأنّ أجمل الأيام حتما سيكون غدًا"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن الفنانة اللبنانية يارا، انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ولم تستقر بعد على اسمها.

