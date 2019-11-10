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مصر

الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. والقاهرة 29 درجة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:05 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 20 29
شبين الكوم 19 28
طنطا 19 28
دمنهور 19 28
الإسكندرية 19 27
بلطيم 19 27
مطروح 16 27
السلوم 16 29
سيوة 14 29
بورسعيد 22 26
دمياط 22 27
الزقازيق 19 29
الإسماعيلية 18 29
السويس 18 28
العريش 16 27
رفح 15 26
رأس سدر 21 29
نخل 10 29
نويبع 21 28
طابا 19 27
كاترين 10 27
الطور 18 28
شرم الشيخ 23 32
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 28
الفيوم 19 29
بنى سويف 19 29
المنيا 17 30
أسيوط 17 30
سوهاج 16 30
قنا 16 31
الأقصر 19 31
أسوان 19 32
أبوسمبل 19 31
الوادى الجديد 15 31
شلاتين 20 31
أبورماد 21 30
حلايب 22 29
رأس حدربة 22 28.
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