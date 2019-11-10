بالصور.. عمر خيرت يتألق بحفل مهرجان الموسيقى العربية

انتهى حفل الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.



وقدم "خيرت" الحفل على فاصلين قدم في الأول منهم ١١ مقطوعة موسيقية، وهم: "العراقة والعطور الساحرة، وهي دي للحياة، وخلي بالك من عقلك، وأمتى الزمان يسمح ياجميل، وفي هويد الليل، ومسألة مبدأ ٢، وتيمة حب، وزي الهوا، والداعية (صولو كمان)، ومكان في القلب، وفيها حاجة حلوة".



وقدم في الفاصل الثاني ١١ مقطوعة أخرى، وهي: "إعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهوا، وعفوًا أيها القانون، والنوم في العسل، ومافيا، وعارفة، وقضية عم أحمد، وأنت المصري، والبخيل وأنا" واختتم الحفل بمقطوعة "١٠٠ سنة سينما"، وسط هتافات وتصفيق الجمهور.



وافتتحت مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربًا ومطربة وعازفًا و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.