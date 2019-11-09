نشأت الديهي: وفاة هيثم أحمد زكي أحزنت مصر بأكملها

نعى الإعلامي نشأت الديهي، الفنان هيثم أحمد زكي، قائلًا: "قصة حزن وسيناريو حزين، فالموت اختطف جميع محبيه وتوج، ثم اختطفه في ريعان شبابه في عمر 35 عامًا، ليحزن مصر بأكملها".



وأكد "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن موت هيثم أصاب المصريين بصدمة، حيث يمتد حبهم له من حبهم لوالده الفنان أحمد زكي، ووالدته الفنانة هالة فؤاد.



ولفت إلى أن المعاينة لموقع وفاة "هيثم" أكدت تناوله مكمل غذائي للجيم ومقويات العضلات، والتي أصبحت بدعة عامة في مصر، محذرًا المواطنين من تناول المقويات والمنشطات الموجودة بصالات الجيم، التي تدمر الكبد وخلايا المخ وتصيب بالفشل الكلوي، والفشل الكبدي.

