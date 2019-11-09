أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ حالة من الاستقرار في الطقس تشهدها البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع فرص سقوط الأمطار على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، وقد تكون رعدية في أغلب الأحيان.



وتوقَّع «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور» ارتفاع حرارة الجو درجتين عن معدلاتها الطبيعية مع هدوء الرياح.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يسود، غدًا الأحد، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻً حتى اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﻧﻬﺎرًا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼً.



وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على ﻣﺪينتي ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼحة البحرية.