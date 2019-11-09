4 أنواع من الأعشاب تساعدك على النوم العميق



في ظل ضغوط الحياة أصبح النوم بشكل هادئ دون أرق من أشكال الرفاهية، فالتوتر الذي يعاني منه أغلبية الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة لا يمكن التخلص منه أحيانًا، ويتجه البعض لأدوية مهدئة، ويمكنك تفادي الأرق بهذه الأعشاب.





-الينسون

يعتبر الينسون من الأعشاب المناسبة للجسم، حيث إنه يمنحك الراحة والاسترخاء، فيساعد على النوم المريح والعميق، لذلك يجب شرب كوب من الينسون قبل النوم يوميًا.

-اللافندر

من أكثر الأعشاب التي تساعد على الاسترخاء والنوم بعمق، فيتم استخدام زيوتها العطرية في تصنيع الشموع، لذلك عند رش بضع قطرات من زيت اللافندر على المخدة أو إضافة الأعشاب إلى كوب من الماء الساخن يمكنك الحصول على الاسترخاء.

-النعناع البرى

يمكن للنعناع البري إنقاص الوزن وعلاج الحمى، حيث إنه فعال في المساعدة على النوم عند تناول كوب منه قبل النوم، وترجع أصول النعناع البرى لأوروبا، بجانب أنه يعمل على تهدئة الأعصاب والتخفيف من التوتر.