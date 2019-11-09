طفل توفى حديثا ينقذ 8 أرواح بعد تبرعه بأعضائه

أنقذ تلميذ في المرحلة الابتدائية في كوريا الجنوبية ثمانية أرواح بعدما تبرعت والدته بأعضائه إثر وفاته جراء إصابة خطيرة بالرأس.



وتوفي "تشوي دونج- وون"، 9 أعوام، إثر إصابة شديدة في الرأس قبل ثلاثة أيام من موته، قررت بعدها والدته التبرع بالقلب والرئة والكبد والكلى والبنكرياس والقرنية الخاصة بنجلها، قائلة إنه على الرغم من أن ابنها وافته المنية إلا أن أعضاءه يمكن أن تنقذ العديد.



ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) على موقعها الإلكتروني، عن رئيس هيئة التبرع بالأعضاء في سول قوله إنه يشعر بالأسف لوفاة تشوي ولكنه ممتن للتبرع، وقدم الشكر لوالدي الطفل لاتخاذ قرار التبرع بأعضائه.