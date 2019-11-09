حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: درب النجاح مهيأة شرط التسلح بالمعطيات الكاملة، تقلق بعض الشيء بسبب عدم قدرتك على ضبط إيقاع التطوّرات.



عاطفيًا: تحاش إثارة الخلافات، فقد لا يتفهّمك الحبيب أو لا يميل إلى استيعاب مشاعرك الجيّاشة، ويتهمّك بالأنانية والتكبّر وقصر الرؤية والسذاجة.



صحيًا: حاول الاهتمام بصحتك اليوم من خلال ممارسة التمارين الرياضية، والتنفس العميق، وتناول الطعام الصحي، مما يساعدك على تخطي مشاكلك الصحية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.