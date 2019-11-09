الميلاد الأخير.. رسالة صلاح جاهين للطفل هيثم أحمد زكى (فيديو)

سقط سهوا من حسابات الدنيا بعدما فقد كل من رافقوه منذ نعومة أظافره حتى مثواه الأخير.



هيثم أحمد زكي، الطفل الذي ولد لأسرة فنية، ويبدو أن دراما الحياة التي كتبها القدر حكمت عليه بأن يفقدهم جميعا على عين حياته، ثم يفقد هو الرغبة.. في الحياة.



السابع من نوفمبر 2019 يوم رحيل الابن الموهوب، من نسل الموهوبين. يوم انقطاع الذرية كاملة.



يوم ميلاده كتب له الشاعر صلاح جاهين رسالة قال فيها:

هيثم أحمد زكي

وأمه هالة فؤاد

الواد طالع ذكي

لأمه وأبوه يا ولاد

هيثم يوم ما اتولد

وقالولنا ده ولد

عرفت كل البلد

هيثم أحمد زكي



بين الميلاد الأول والميلاد الأخير.. عاش هيثم أحمد زكي بيننا يفقد أجزاء من نفسه شيئا فشيئا حتى رحل.



سلام على روحك الطاهرة.. وإلى اللقاء الأبدي