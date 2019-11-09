كل ما تريد معرفته عن مشروع "المأذون الإلكترونى"

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون المشترك مع النيابة العامة لتنفيذ مشروع المأذون الإلكتروني، وترصد "الدستور" أهم نقاط تخص هذا المشروع، حيث تم إطلاق تطبيق إلكتروني لإدرة هذه المنظومة إلكترونيا من خلال الإنترنت.



- تطوير تطبيق مركزي للمأذونين على مستوى الجمهورية، حيث يتيح طباعة الوثيقة إلكترونيًا من خلال النظام الحالي للحالة الشخصية.



- يتيح التطبيق إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي وبصمات المتعاملين والتحكم في الأجهزة الخاصة بالمشروع.



- تم ربط التطبيق المركزي المأذون الإلكتروني مع الجهات المعنية.



- سيتم توفير الأجهزة والمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480 ممثل للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة على مستوى الجمهورية.



- تم إطلاق مشروع تطوير منصة بيانات والذي يهدف إلى بناء منصة بيانات تحليلية؛ طبقا لصلاحيات الاستخدام لكل مشروع على حدة، ولمجموعة مشروعات تكون متصلة بقواعد البيانات والمعلومات المنتجة.



- تقوم وزارة الاتصالات بتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان اللازمة.



- تقوم أيضًا بتوفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والتطوير الهندسي والمدني لتجهيز الأماكن محل التطوير، وتدريب مستخدمي النظام على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.



- عمل دورات تدريبية لإنشاء وإدارة مكاتب محافظ المشروعات والبرامج (PMO) وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات على أساسيات الحاسب الآلي وإدخال البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة.