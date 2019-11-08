عاصى الحلانى: مهرجان الموسيقى العربية رسالة للعالم ضد الإرهاب

أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته بمشاركته الرابعة، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين، والذي تنظمه دار الأوبرا المصري.



وقال "الحلاني" خلال حفله الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير إنه يشعر بالفخر لوقوفه على مسرح دار الأوبرا، الذي وقف عليه كبار المطربين من مصر والوطن العربي.



وأضاف أن مهرجان الموسيقى العربية يعتبر رسالة للعالم بأن الوطن العربي وطن فن وتاريخ وليس وطن للإرهاب.



وصعد "الحلاني" على مسرح الحفل بأغنية "كبيرة يا مصر"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.



ويعتبر هذا الحفل الرابع لعاصي الحلاني بمهرجان الموسيقى العربية والذي افتتحته، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية، وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.