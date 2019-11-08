انخفاض عدد حفارات النفط النشطة فى أمريكا لثالث أسبوع على التوالى

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثالث على التوالي مع قيام منتجين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، رغم أن معظمها ما زال يواصل زيادة الإنتاج.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة أوقفت تشغيل سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا إلى 684 وهو الأدنى منذ أبريل 2017.



وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 886 حفارا قيد التشغيل.



وتراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار 11 شهرا متتالية، وهى سلسلة انخفاضات قياسية، مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد في بيئة أسعار منخفضة.



لكن إنتاج الخام واصل الارتفاع فيما يرجع جزئيا إلى زيادة إنتاجية تلك الحفارات المتبقية إلى مستويات قياسية في معظم حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.



وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى 12.3 مليون برميل يوميًا في 2019 من مستوى قياسي بلغ 11.0 مليون برميل يوميًا في 2018.