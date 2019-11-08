"احتفال يليق بالكبار ".. "بريزنتيشن" تبهر العالم في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عاما

إنجاز جديد يحسب للدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجسد في استضافة مصر لكأس أمم أفريقيًا 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، خلال الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.



الاحتفال الأسطوري لافتتاح البطولة الذي انطلق منذ ساعات على أرض ستاد القاهرة، والذي أبهر العالم، وعكس الجهود الضخمة والكبيرة التي بذلتها شركة بريزنتيشن القائمة على التنظيم، لإظهار الحفل بشكل يليق بالدولة المصرية.



فبعد النجاح الكبير الذي حققته شركة بريزنتيشن في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، عادت الشركة ــ الرائد فى مجال التسويق الرياضي ــ من جديد لتبهر العالم بافتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما، كما عاودت الشركة تجربة "تذكرتي" والتي تعتمد على حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة.



ويشارك في بطولة أمم أفريقيا 23 عام 8 منتخبات، على أن تتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.



وتوافد اليوم عدد كبير من الجماهير المصرية على استاد القاهرة، لمساندة الفراعنة في مواجهة المنتخب المالي فى افتتاح البطولة الأفريقية.



وتضم بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣عاما في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.