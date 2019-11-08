الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الكرازة

الكواليس الكاملة لإيقاف مشروع مسلسل حياة البابا شنودة الثالث

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:16 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت – مونيكا جرجس
طباعة
كشفت مصادر كنسية عن كواليس توقف مسلسل "بابا العرب"، والذي يتناول قصة وحياة البابا الراحل شنودة الثالث البطريرك الـ117، موضحة أن بعض القائمين على العمل فوجئوا بقرار دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون الخاص بالمسلسل.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"الدستور"، أن قرار دير الأنبا بيشوى هو تجميد وليس إلغاء أو توقفًا نهائيًا لمسلسل "بابا العرب" لحين التعاقد مع القنوات التي تتعاقد على مسلسل "بابا العرب"؛ لتدبير الميزانية الخاصة به.

وكان الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوى، أعلن أمس الأول عن توقف مشروع إنتاج مسلسل "بابا العرب"، الذي يتناول حياة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الراحل الذي توفي عام 2012.

يشار إلى أن الكنيسة أعلنت في أكتوبر الماضي، تحويل حياة الراحل البابا شنودة الثالث إلى عمل درامي مسلسل يتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطاالله توفيق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

منذ يوم

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

منذ حوالي 5 ساعات

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

الصور

image description

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

الأكثر قراءة

التحريات الأولية فى وفاة الطالبة شهد: عدم وجود شبهة جنائية

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

مصدر بالطب الشرعى: العثور على جثة "شهد" وأسرتها تتعرف عليها

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري لافتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

المتحدث العسكرى : نواجه الشائعات بنشر الحقائق والمواطن أصبح أكثر وعيا

السيسى يوجه بإنجاز مشروعات الطرق بمصر الجديدة وفق أعلى جودة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة

منوعات

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

ارتفاع فرص انقراض البشرية قريبًا

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

كشكول

طفلة تشعل "السوشيال ميديا": نفسي أطلع كوافيرة

تعليم القاهرة تقيم ندوة لمواجهة العنف في المدارس بالتعاون مع الداخلية

تعرف علي خطوات التأكد من صحة بيانات المتقدمين للتوظيف في المدارس

بالصور.. تعليم بورسعيد يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي

إسلام سياسي

الصوفيون يرفعون شعار "التنمية الاجتماعية" خلال جلسات ملتقي التصوف العالمي

إخواني منشق: الجماعة تمتلك ٣٠٠٠٠٠ مليشيا مسلحة

باحث يكشف ٧ أدلة على عمالة الإخوان للغرب

بعد انهيار داعش.. أين ذهبت أثار سوريا والعراق؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
بسنت حسن
خريف البهجة فى روسيا البيضاء
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى.. خطر يهدد الأمن القومى
المزيد

الثقافة

الاثنين.. مناقشة "الملكية الفكرية ومعوقات الإبداع" بمكتبة القاهرة

14 نوفمبر.. مناقشة "المرأة التى نظرت فى المرآة حتى اختفت" بجاليري ضي

غدًا.. عرض "سر السلام" بنادى السينما المستقلة بالهناجر

لوحات فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك