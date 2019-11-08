الكواليس الكاملة لإيقاف مشروع مسلسل حياة البابا شنودة الثالث

كشفت مصادر كنسية عن كواليس توقف مسلسل "بابا العرب"، والذي يتناول قصة وحياة البابا الراحل شنودة الثالث البطريرك الـ117، موضحة أن بعض القائمين على العمل فوجئوا بقرار دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون الخاص بالمسلسل.



وأضافت المصادر فى تصريح لـ"الدستور"، أن قرار دير الأنبا بيشوى هو تجميد وليس إلغاء أو توقفًا نهائيًا لمسلسل "بابا العرب" لحين التعاقد مع القنوات التي تتعاقد على مسلسل "بابا العرب"؛ لتدبير الميزانية الخاصة به.



وكان الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوى، أعلن أمس الأول عن توقف مشروع إنتاج مسلسل "بابا العرب"، الذي يتناول حياة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الراحل الذي توفي عام 2012.



يشار إلى أن الكنيسة أعلنت في أكتوبر الماضي، تحويل حياة الراحل البابا شنودة الثالث إلى عمل درامي مسلسل يتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطاالله توفيق.