سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي، أمس الخميس، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وتم دفنه بمقابر العائلة على طريق الواحات، وخيمت الصدمة والحزن على الوسط الفني بأكمله بعد رحيل هيثم أحمد زكي نظرًا لوفاته المفاجئه وهو في سن الـ35، وتساءل الجميع عن سر غياب الفنانة رغدة التي كانت تعد من أقرب الأصدقاء لوالده الفنان الراحل.



تواصلت "الدستور" مع رغدة عبر الهاتف لسؤالها عن سر غيابها لتجيب "أنا مش في مصر والخبر علمته صباح اليوم لأنني في لندن، ووقع الخبر على أذني كالصاعقة، وللأسف لن أستطيع المجيء إلي مصر لحضور عزائه".



وأضافت "رغدة" أن من رحمة الله أن "والدته الفنانة هالة فؤاد، ووالده الفنان الكبير أحمد زكي، سبقاه، لأنهما لم يكن ليقدرا على تحمل الصدمة، وفي النهاية هو قضاء الله وعلينا أن نرضى به جميعًا".