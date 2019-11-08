برلمانية: حديث "السيسى" عن أطفال أسوياء تُعجل بـ"الأحوال الشخصية"

رحبت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بحديث الرئيس السيسى أمس إثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، عن ما يعانيه الأطفال بسبب الانفصال بين الوالدين.



وأضافت أبوالسعد، في بيان لها اليوم، أن السيسى في خطابه تحدث عن خطورة تأثر الأطفال بما يحدث من مشاكل بين الوالدين، وهذا لا يساعد في نمو الأطفال بشكل سوى، مضيفة أن كل ما تحدث عنه الرئيس يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وتنظيمه.



وأكدت أن المأساة التي نعانيها رؤية أطفال غير أسوياء، وهي في الأساس عملية الانفصال غير الصحي على حياة ونفسية الأطفال، مؤكدة أن النزاع بين الوالدين داخل المحاكم، والعند بين الأب وإلام أو ما بين أهل إلام في حالة الإباء الأرامل، يكون ضحيته الأطفال.



لافته إلي أن تنظيم هذه الأمور من خلال قانون يعطى الحق للأب، بأن يشارك في تربية أولاده ولو بشكل جزئي، ويساعد في أخراج الأطفال أسوياء، لهم ثقافة وحياة صحية.



وأشارت "أبوالسعد"، إلي أن قانون الأحوال الشخصية يجب مناقشته على وجه السرعة، مشددة على أن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال في جلسة قانون العقوبات وعد بأنه ستتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية سواء المقدم من الحكومة أو من الأعضاء.