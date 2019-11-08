داعية: من أحيا سنة رسول الله دخل معه الجنة (فيديو)

وأشار "رضوان"، إلى أنه عندما دخل الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة المنورة احتشد الناس من أجل أن يسمعوا بيان رسول الله، وقال: "أيها الناس افشوا السلام، واطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".

قال الشيخ محمد رضوان، شيخ الطريقة البرهامية بمنطقة القناطر الخيرية، إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني دخل معى الجنة، وجميعنا نتمنى حب رسول الله، وجعلنا نرى السكة التى نحبه من خلالها».وأضاف "رضوان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وضع قواعد للدعوة الإسلامية، ولا تحتوى تلك القواعد على عبادة.