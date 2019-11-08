ما حكم إمام يصلي صلاة الجمعة فقام للإتيان بركعة ثالثة؟

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سائل يسأل عنحكم إمام يصلي صلاة الجمعة، فقام للإتيان بركعة ثالثة؟.



وقالت الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا سها الإمام في صلاة الجمعة فقام ليأتي بركعة ثالثة فتذكر بعد قيامه أو ذكره الناس فعليه أن يعود ليأتي بالتشهد من فوره وليسجد سجدتي سهو، وبالله التوفيق.