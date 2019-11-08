الفرق بين الـ "الجمعة البيضاء" و"السوداء" في مصر وأمريكا

في ظل انتشار العديد من المنافسين يستفيد المستهلك ليحصل على افضل الخدمات والمنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية وهو مما يعرف بموسم التخفيضات الجمعة السوداء والبيضاء، عبر أكبر منصتين بالسوق المصرى للتجارة الالكترونية.



وتشهد التجارة الإلكترونية ارتقائًا كبيرًا فى السوق المصري خلال الخمس سنوات الماضية، ويصل إجمالي حجم التجارة الالكترونية في مصر إلى نحو 8 مليار جنيه.



وتعد الجمعة السوداء المعروفة باسم Black Friday حدث سنوي يقام في أول يوم جمعة عقب عيد الشكر في أمريكا، ويكون في العادة آخر جمعة فى شهر نوفمبر من كل عام.



وأثارت الحملات الخاصة بالجمعة السوداء والجمعة البيضاء جدلًا كبيرًا حول التفرقة بينهما، وايضًا سبب التسمية بهذا الاسم الغريب، ولكن الأمر بسيط للغاية فلا يوجد فارق بين الإثنين سوى الاسم والشركات

فقط، أيضا لأن بعض الدول ترفض اسم الجمعة السوداء كنوع من التشاؤم لذا فإن أحدى الشركات تطلق حملاتها تحت اسم الجمعة البيضاء وخاصًا في البلاد العربية.