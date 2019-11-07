عمرو دياب يكشف استعداداته قبل كل حفل.. وأديب: إيه الصحة دي؟

كشف الفنان عمرو دياب، عن استعداداته المعتادة قبل الحفل الغنائي، قائلًا إنه يلعب تمارين رياضية قبل الحفل، لأنه يحتاج لمجهود، مشيرًا إلى أنه اعتاد على التمرين منذ كان في بورسعيد.



وعقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الهضبة، قبل انطلاق حفله اليوم، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، وسيشاركه الحفل المطرب العالمي فرينش مونتانا، والتي أذاعها في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "إيه الصحة دي؟".



وطرح النجم عمرو دياب، الإثنين الماضي، أغنية "أول يوم في البعد"، وهي سابع أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير".

