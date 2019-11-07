سوسن أرشيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها مكسيم خليل برسالة رومانسية

احتفلت الفنانة السورية سوسن أرشيد، بعيد ميلاد زوجها الفنان مكسيم خليل، الـ 41 وذلك برسالة رومانسية عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلقت على الصورة قائلة: "من 15 سنة تعرّفت على شب عيونو مليانة أمل وحب وطموح وإنسانيّة وشجاعة حبيتو وحبّيت عيونو واتجوزنا على أمل إنّو يطلع يلي شفتو مظبوط مرّوا السنين وكل سنة بشوف فيك اشيا أحلى وأجمل من يلي شفتهون بأول مرّة وبحبك أكتر من السنة يلي قبلها سنة حلوة ياحبيبي والحياة تحمللك أماني حلوة عقد نيتك ودفا قلبك".



يذكر أن سوسن أرشيد، ارتبطت بالفنان مكسيم خليل، في عام 2004، ورزقت منه بولدين جاد عام 2010 ولوكاس عام 2016، وسبق لها الزواج من الممثل غزوان الصفدي وانفصلت عنه.



كما تزوج الفنان مكسيم خليل، قبلها من الفنانة يارا خليل، ولكنه انفصل عنها بعد إنجاب طفلهما هاني، وارتبط بعدها بسوسن أرشيد، ورزق منها بولدين هما جاد ولوكاس.



