أستاذ نساء وتوليد: أمراض الغدة الدرقية تمنع الحمل

أكد طبيب ألماني أن أمراض الغدة الدرقية قد تسبب عدم حدوث الحمل.



وقال عضو الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد، البروفيسور كارل أوليفر كاجان، إن عدم حدوث الحمل قد يرجع إلى أمراض الغدة الدرقية، مثل القصور الوظيفي للغدة أو فرط نشاطها، موضحًا أن الغدة الدرقية تؤثر على عملية نضج البويضات.



وأشار إلى أن أمراض الغدة الدرقية تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وتراجع الخصوبة من ناحية، وترفع خطر الإجهاض وتحد من النمو العقلى والجسدي للجنين من ناحية أخرى.



وتابع: "ينبغي على المرأة الراغبة فى الإنجاب إجراء فحص الهرمون المُنبّه للغدة الدرقية (TSH) في حال عدم حدوث الحمل في غضون 6 دورات شهرية".