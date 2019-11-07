رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة بالشرق الأوسط تعقد ثانى اجتماعاتها

عقدت رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط، اجتماعها النظامي الثاني بضيافة الكليّة الإكليريكيّة للأقباط الكاثوليك بالمعادي.



وكان الاجتماع الأول للرابطة التي توقفت أنشطتها لأكثر من عشرة أعوام قد عقد في مايو الماضي، حيث التقى عمداء ومديرون وممثّلون لكلّيات ومعاهد اللاهوت من مصر ولبنان وسوريا والعراق في مركز القديس أغسطينوس في لبنان.



افتتح الاجتماع بكلمة ترحيب من غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندريّة للأقباط الكاثوليك، ثم كلمة مجلس كنائس الشرق الأوسط ألقاها ممثل الأمينة العامة د. ثريا بشعلاني الأمين العام المشارك القسّ رفعت فكري سعيد، تلتها كلمة للأمين التنفيذي المشارك للرابطة (مصر) الأب بيشوي حلمي، ثم كلمة ترحيب لعميد كليّة المعادي الأب بيشوي رسمي، لتختتم جلسة الافتتاح بكلمة لرئيس الرابطة الأب طانيوس خليل وأخرى للأمين التنفيذي الأب إدغار الهيبي.



على مدى يومين، بحث المجتمعون في النظام الداخلي للرابطة والتحضيرات للجمعيّة العامة وغيرها من الأمور التنظيميّة.