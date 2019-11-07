"حادث مريب" يتسبب فى إغلاق مطار هولندى (فيديو)

أغلقت قوات الأمن مطار سخيبول بأمستردام جزئيًا، وتقدمت الشرطة المسلحة نحو طائرة متوقفة، ثم أغلق قسم بوابات المغادرة بالكامل.



وعرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يظهر أن الطيار أطلق إنذارًا بالخطأ بحصول عملية خطف لطائرته، ما أدى إلى استنفار أمني حول الطائرة.



وأعلنت قوات الدرك الهولندية أنها تحقق في "حادث مريب" على متن طائرة في مطار أمستردام الرئيسي، عندما داهمت الشرطة المسلحة الطائرة، وتم تطويق بوابات المغادرة في المطار، وترك الركاب عالقين.