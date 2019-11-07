محاضرة لمحامى الجدول العام بحضور سامح عاشور

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامى ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة والقليوبية، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف إسماعيل طه، وحسين الجمال، منسقي عام المعهد.



ألقى المحاضرة المستشار أحمد موافى، نائب رئيس محكمة النقض، حول قانون الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية فيه، موضحًا تخصص قانون الأحوال الشخصية ومسائله، وتنظيمه الحياة الاجتماعية، وأن القضاة لا يصدرون أحكامًا بمفردهم، بل إن المحامين هم من يساعدونهم فى صياغة تلك الأحكام بما يسطرونه ويدونونه في صحائف الدعوى.