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فن

هؤلاء بصحبة جثمان هيثم أحمد زكى بمنزله فى الشيح زايد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:54 ص
هيثم أحمد زكى
هيثم أحمد زكى
محمد مجدي
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توفى الفنان الراحل هيثم أحمد زكي منذ قليل، بمنزله بمنطقة الشيخ زايد، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد بجانب الجثمان بعد علمهم بخبر وفاته.

وقال مصدر لـ"الدستور"، إن هناك عدد كبير من الفنانين يتواجدون هذه اللحظة بجانب جثمان الفقيد لتحديد مكان إقامة صلاة الجنازة، وكذلك تحديد مكان العزاء، وهم: "الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، وإيهاب فهمي، وعزوز عادل أعضاء مجلس إدارة النقابة، وعمرو يوسف، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وشيكو، وكريم السبكي، وآخرين.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
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