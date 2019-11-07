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فن

هيثم أحمد زكى فى حوار سابق لـ"الدستور": أتمنى تقديم "كابوريا 2"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
هيثم أحمد زكي ووالده
هيثم أحمد زكي ووالده
محمد مجدي
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توفى منذ قليل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

"الدستور"، كانت أجرت حوارًا في شهر رمضان الماضي عن عمله السابق "علامة استفهام"، وحول أعماله التي كان بصدد التحضير لها، والذي تحدث معنا حول تمنيه تقديمها فنيًا.

وقال الراحل وقتها في حواره الأخير لـ"الدستور"، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من فيلم والده السابق "كابوريا"، حيث قال وقتها نصًا "عندما طُرحت علىّ الفكرة شعرت بالخوف، لأن هذا الفيلم الكبير أدى بطولته والدى، الذى أعتبره أعظم ممثل فى مصر والعالم العربى، لذا كانت فكرة الموافقة غير واردة فى البداية، لأن مقارنتى بوالدى بمثابة انتحار فنى، لكن عندما قرأت الفكرة وجدت أن القصة جميلة، وإذا تم تقديمها بإتقان فسيخرج للجمهور عمل سينمائى احترافى، أعتقد أنه سينال إعجاب الكثيرين".

وتابع وقتها وقال:"تحضيرات الفيلم متوقفة فى الوقت الحالى حتى أستعيد تركيزى، فأنا لن أقدم العمل إلا إذا تأكدت تمامًا من قوة السيناريو، وسأتناقش مع الفنانة والمنتجة سحر رامى حول العمل، بعدها سنرى إمكانية أن يظهر للنور".

وحول سؤالنا عن أمنيته خلال الفترة المقبلة قال:"أحب أن أشير إلى أننى كنت مصرًا على الظهور بشكل مختلف ومغاير تمامًا عما قدمته قبل ذلك، من حيث الصوت وشكل العين والإحساس، وأتمنى أن يلمس الجمهور هذا الأداء الذى أعتبره نقلة فى حياتى"، وذلك ردًا على سؤاله حول التطوير الذي سوف يقدمه بأعماله المقبلة.
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