وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

أعلن الفنان الشاب عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي نجل النجم الراحل أحمد زكي، وذلك بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال عزوز في تصريحات لـ"الدستور" إن وفاة هيثم لم يتم تحديد أسباب أخرى لها، مشيرا إلى أن وفدا من نقابة المهن التمثيلية في طريقه الآن إلى منزله.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.