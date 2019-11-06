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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
برج الثور
برج الثور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الثور، قالت:

مهنيًا: تسجل المفاوضات تقدمًا كبيرًا لتنتهي بصفقة او توقيع عقد ثمين، فرص الازدهار متنوعة وفي متناول يدك، فلا تقف مكتوفًا مراقبًا.
عاطفيًا: يسود نوع من البلبلة بالنسبة إلى علاقتك العاطفية أو علاقتك المهمة بأحد الأشخاص، ما يجعلك مرتبكًا قليلا وقلقًا على شؤون صغيرة وكبيرة.
صحيًا: بعض المضاعفات في المعدة سببها التخمة في تناول الطعام وخصوصًا في المساء ثم الخلود إلى النوم مباشرة.
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