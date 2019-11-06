حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الثور، قالت:



مهنيًا: تسجل المفاوضات تقدمًا كبيرًا لتنتهي بصفقة او توقيع عقد ثمين، فرص الازدهار متنوعة وفي متناول يدك، فلا تقف مكتوفًا مراقبًا.

عاطفيًا: يسود نوع من البلبلة بالنسبة إلى علاقتك العاطفية أو علاقتك المهمة بأحد الأشخاص، ما يجعلك مرتبكًا قليلا وقلقًا على شؤون صغيرة وكبيرة.

صحيًا: بعض المضاعفات في المعدة سببها التخمة في تناول الطعام وخصوصًا في المساء ثم الخلود إلى النوم مباشرة.

