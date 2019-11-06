أنشطة مكثفة للتدريب المصرى الروسى "سهم الصداقة -1" (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، على الفيسبوك بيانا عن فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "سهم الصداقة -1 ".



وقال المتحدث: واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك " سهم الصداقة -1 "، الذى تشارك فيها عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عددًا من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية.



وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.



ظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقة وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من إمكانيات فنية وبشرية واستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها، وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.



وفى سياق آخر، استمرت فعاليات التدريب المصرى الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق -1"، الذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال، والنزول السريع والإبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة، وتطهير المناطق ذات الطبيعة الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالى والدقة والاحتراف فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة.



تأتى تلك التدريبات فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.