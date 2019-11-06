الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

أنشطة مكثفة للتدريب المصرى الروسى "سهم الصداقة -1" (صور)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، على الفيسبوك بيانا عن فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "سهم الصداقة -1 ".

وقال المتحدث: واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك " سهم الصداقة -1 "، الذى تشارك فيها عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عددًا من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية.

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.

ظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقة وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من إمكانيات فنية وبشرية واستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها، وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.

وفى سياق آخر، استمرت فعاليات التدريب المصرى الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق -1"، الذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال، والنزول السريع والإبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة، وتطهير المناطق ذات الطبيعة الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالى والدقة والاحتراف فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة.

تأتى تلك التدريبات فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. الصور الأولى لفتاة العياط داخل منزلها عقب إخلاء سبيلها

منذ حوالي 20 ساعة

بعد القبض عليها.. 5 معلومات عن شقيقة البغدادي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

منذ حوالي 13 ساعة

"معارضة مراهقة".. أحمد طنطاوي تلميذ صباحي الذي لم ينضج بعد

الصور

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

الأكثر قراءة

الفراعنة يغزون العالم.. وتوت عنخ أمون يصبح "هوس" العالم الحديث

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصرى" الإخوانية لإثارة الفوضى

أيام زمان

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

ads

نجم الساعة

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

الصحة

يحمى الجسم من التلوث والسرطان.. أبرز فوائد البروكلى

عقار لعلاج السكرى يساعد فى الإقلاع عن التدخين

دراسة تكشف أفضل الأطعمة لعلاج الاكتئاب

دراسة تكشف موت الرجال قبل النساء

الرئيس نيوز

العصار يشهد توقيع عقد لتأسيس شركة (المعصرة جاز مترو) لإنتاج عدادات الغاز الطبيعي

اليابان: سنبذل قصارى جهدنا لتخفيف التوترات بالشرق الأوسط

تركي آل الشيخ: فرحت بهدف السعيد في الأهلي.. وأتمنى يوافق على مواجهة ألمريا

شكري يكشف لقيادي في الكونجرس حقيقة التعنت الأثيوبي في مفاوضات "سد النهضة"

منوعات

"لوحة فأرة" جديدة لعشاق الألعاب.. تعرف عليها

المشى 15 دقيقة إضافية يوميًا.. قد يعزز الاقتصاد العالمى

"تايم سبورت" تنقل مباراة مصر ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 21 سنة (فيديو)

جماعة مدافعة عن حقوق الحيوان تشيد بتحول الملكة إليزابيث للفراء الصناعى

كشكول

رئيس الإسكندرية الأزهرية يأمر بتخصيص مكتبة فى معهد أزهرى

20 سؤال استرشادى لطلاب "ثانية قانون الدقهلية" لامتحانات الفصل الأول

الإسكندرية الأزهرية تشرف على قافلة بيت العائلة بالمحافظة

تعليم الوادي الجديد يشكل الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية والثانوية

إسلام سياسي

"منهار ويخاف من الجواسيس".. تفاصيل الشهور الأخيرة لزعيم داعش أبو بكر البغدادي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

جهادي سابق: أسامة بن لادن حي يرزق

بوق الإرهابية "عزة الجرف" تهاجم المنشقين عن الجماعة ومنتقديها "متدخلوش في اللي ملكوش فيه"

مقالات الرأي
ماجد حبته
واللى يزعل يتفلق
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
المزيد

الثقافة

اليوم.. معرض لأعمال 10 فنانين سودانيين فى دبى

"مستغانمي" تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

حلقات نقاشية وأمسيات شعرية بثقافة بني سويف

12 ألف "موهوب" حصاد الشهر الأول للدورى الثقافى بشرق الدلتا

صفحتنا ع الفيس بوك