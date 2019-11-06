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عالم

تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبى وميلشيات الوفاق بـ4 محاور فى طرابلس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:29 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، في خبر عاجل، بتجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وميلشيات حكومة الوفاق مساء أمس، في محاور الخلاطات ومشروع الهضبة وعين زارة وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت محاور جنوب طرابلس شهدت اليوم هدوءًا حذرًا، في حين تدور اشتباكات متقطعة في محاور أخرى وقصفًا مدفعيًا، وذلك بعد اشتباكات يوم أمس بين الجانبان.

ووجهت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي، في وقت سابق من الثلاثاء، عدة غارات في مدينتي سرت وغريان، استهدفت مجموعات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق.

وصرح الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، مساء الإثنين، أن القوات المسلحة لن تتوانى عن استهداف أي أهداف تهدد أمن وسلامة ليبيا.
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