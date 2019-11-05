"الصحة": تطبيق نظام الزمالة الجديد على حركة سبتمبر التكميلية الحالية

قالت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث في وزارة الصحة، إنه سيتم تطبيق نظام الزمالة المصرية الجديدة على حركة تخصصات سبتمبر التكميلية الحالية.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدفعة التي سيتم تكليفها خلال الفترة المقبلة عددها 832، موضحة أنه سيتم تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة في المحافظة التي تم تكليفه بها.

واستكملت أن كل من له حق التكليف سيتم إلحاقه ببرنامج الزمالة، مشيرة إلى أن من يرفض الالتحاق ببرنامج الزمالة سيتم اعتباره ممارس عام، وعليه سيتم إلحاقه ببرنامج زمالة طب الأسرة.