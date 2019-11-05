"قول حاحا".. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا من جديد (فيديو)

شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو "قول حا حا" للزعيم عادل إمام مع الفنان الراحل طلعت زكريا من فيلم التجربة الدنماركية.



ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر "فيسبوك" وجاءت التعليقات بين "الله يرحم طلعت زكريا" و"مشهد يسبب حرقان والتهبات" و"براحه ياسيادة المستشار" و" اضرب يا عم تركي خاليني اتوب" و" كده كتير يابوناصر".



يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، زار، أمس الكابتن محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزلة للاطمئنان على حالته الصحية وانهاء الخلافات بينهم.

