وزير الزراعة يصل الجزائر للمشاركة في معرض الصيد البحري بوهران

وصل مساء الثلاثاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى مدينة وهران الجزائرية (شمال غرب) لحضور المعرض الدولي للصيد البحري الذي تشارك فيه مصر كضيف شرف الدورة الثامنة "سيبا 2019"، التي تبدأ غدا، حيث كان في استقباله كل من السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وعبدالقادر جلاوي والي ولاية وهران ومسئولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية.



وقال السفير أيمن مشرفة في تصريحات صحفية، إنه يشارك في المعرض الذي يستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، بمركز الاتفاقيات لوهران، نحو 20 مؤسسة من عدة دول بهدف إيجاد فرص الاستثمار في مجال تربية المائيات.



وأضاف أن مصر تعتبر رائدة في مجال إنتاج المائيات، وتربية السمك في المياه العذبة بحوالي 1 مليون طن سنويا، وأن الجزائر تطمح إلى الاستفادة من تجربتها لتطوير هذه الشعبة من تربية المائيات، مشيرا إلى أن وزير الزراعة سيقوم خلال زيارته بالتوقيع على بروتوكول تنفيذي للتعاون في الاستزراع السمكي.



وأشار إلى أن مجال الاستزراع السمكي وخاصة في المياه العذبة يعتبر أحد المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وهذا المعرض سيكون باكورة التعاون في هذا المجال، حيث ترغب الجزائر في الاستفادة من الخبرة المصرية وتبادل الخبرات في مجال الاستزراع السمكي مثل أسماك البلطي والبوري، باعتبار مصر أحد الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط.



يذكر أن هذه الدورة ستقام تحت شعار "الصيد البحري وتربية المائيات حول اقتصاد الأزرق"، وستشكل فرصة لدعوة مختلف القطاعات منها الطاقة والبيئة، للمشاركة في ورش عمل حول الاقتصاد الأزرق لإعداد استراتيجية وطنية لتنميتها.